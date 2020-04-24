Еще один экспериментальный препарат от COVID-19 не прошел тесты на людях

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили о том, что экспериментальный препарат Remdesivir при тестировании на людях потерпел неудачу. По словам ученых, это было перспективное лекарство, которое планировали использовать для лечения людей с коронавирусом.

Лабораторные тестирования препарат проходил отлично, но в первом рандомизированном клиническом испытании не показал хороших результатов.

В заявлении ученых говорится, что в китайском исследовании приняли участие 237 пациентов, из них 158 принимали препарат Remdesivir и 79 были в контрольной группе. В ходе эксперимента прием Remdesivir был остановлен досрочно у 18 пациентов из-за побочных эффектов.

Через месяц эксперимента умерло 13,9% пациентов, принимавших препарат, по сравнению с 12,8% пациентов контрольной группы. Разница не является статистически значимой, поясняют ученые.

Как таковые результаты исследования неубедительны, хотя тенденции в данных указывают на потенциальную пользу Remdesivir, особенно среди пациентов, получавших лечение на ранних стадиях заболевания, — пишут ученые.

Это исследование не представляет собой окончательного мнения по данному препарату, так как еще в нескольких странах проводятся эксперименты, которые позволят увидеть целую картину.

Remdesivir, который вводят внутривенно, был одним из первых препаратов, предложенных в качестве лечения коронавируса, поэтому большинство ученых надеется на его эффективность. Но, если окажется, что препарат хорошо работает только на самых ранних стадиях заражения, когда еще нет никаких симптомов, он может быть гораздо менее полезен на практике.

Напомним, что Remdesivir, который ранее потерпел неудачу в испытаниях против Эболы, принадлежит к классу лекарств, которые действуют на вирус напрямую. Он имитирует один из четырех строительных блоков РНК и ДНК и встраивается в геном вируса, что, в свою очередь, останавливает репликацию патогена.

