Российских призывников отправят в войска после 20 мая

Работа призывных комиссий в этом году в России стартует после 6 мая. Спустя две недели призывников начнут отправлять к местам службы. Всех молодых людей проверят на коронавирус и снабдят индивидуальными средствами защиты, заявили в Минобороны РФ.

«Призывники на период прохождения мероприятий призыва и в пути следования к местам прохождения военной службы будут сопровождаться офицерами, а также обеспечиваться медицинскими масками и необходимыми медикаментами. Каждый призывник перед направлением в войска со сборного пункта в обязательном порядке будет протестирован на наличие коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении на сайте министерства.

В Минобороны подчеркнули, что военкоматы полностью обеспечены нужным количеством масок и тест-систем. Мероприятия, связанные с призывом граждан России на военную службу, проводятся с 1 апреля в условиях «усиленного противоэпидемического режима». Сотрудники и медицинский персонал также обеспечены масками и индивидуальными антисептическими средствами.

«Изучение граждан, подлежащих призыву на военную службу, осуществляется удаленно, с использованием сети „Интернет“ и современных телекоммуникационных средств», — заверили в Минобороны.

Ранее министерство отчиталось по результатам проверки вооруженных сил на COVID-19. Российские военные пока заражены не в таких масштабах, как американские.