Как Россия обезопасит себя от ламп, батареек и градусников

Для России вопрос обработки, утилизации и размещения отходов I и II классов опасности — больная мозоль. Только за 2016 год в стране образовано 28 тысяч тонн отходов I класса опасности (люминесцентные лампы, все приборы, содержащие ртуть, химический утиль) и 304 тысячи тонн отходов II класса опасности (аккумуляторные батареи, вторсырье нефтяной промышленности и кислоты).

В РФ обезвреживается и утилизируется примерно 1,2% отходов I—II классов. Остальная масса опасных отходов хранится на полигонах. Под воздействием осадков велика вероятность просачивания токсичных веществ в почву и грунтовые воды. В результате уровень отравления будет настолько высок, что вода и почва полностью потеряют способность к самовосстановлению. А если учесть, что большинство отходов I—II классов опасности образуется в городах и хранится, как правило, в их окрестностях, причем не только на лицензированных полигонах, но и в не предназначенных для этого местах, то со временем ситуация может грозить социальным взрывом.

В странах Евросоюза отходы I и II классов — ртутные градусники, лампы, аккумуляторные батареи и так далее — перерабатывают и утилизируют на специально предназначенных для этого предприятиях. При этом процесс протекает под строгим контролем надзирающих органов. Никто из участников производственной цепочки не может сделать и шагу без наличия на то определенных лицензий.

Также в 2009 году европейцы решили вообще отказаться от использования ртутьсодержащих приборов, что на порядок замедлило рост объема токсичных веществ.

Россия пока лишь на пути к отказу от ртутьсодержащих приборов. Наша страна только в 2014 году подписала Минаматскую конвенцию по ртути, ограничивающую оборот этого металла в быту и на предприятиях с 2020 года. Не лучше дела обстоят с мощностями для переработки и утилизации. Их в РФ катастрофически не хватает.

Как предотвратить опасность

Российское правительство, понимая серьезность проблемы, приступило к реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I—II классов опасности». Проект предполагает глубокую модернизацию системы обращения с отходами I—II классов опасности, а также создание современного механизма учета, с помощью которого можно будет контролировать движение отходов от источника до места обработки, обезвреживания, утилизации или размещения.

Для начала, полагают специалисты, необходимо наладить государственный механизм учета. Этим займется компания «Большая Тройка». В ноябре 2019 года она стала победителем соответствующего открытого конкурса. Компании предстоит разработать надежную географическую информационную систему (ГИС), которая позволит строить прогнозы, оптимизировать транспортировку и переработку опасных отходов.

По словам первого заместителя генерального директора ФГУП «РосРАО» Максима Королькова, для модернизации отрасли обработки и утилизации отходов I—II классов прежде всего «нужно получить актуальные и достоверные данные о местах образования опасных веществ, их количестве и предприятиях, образующих эти отходы». Информация, полученная через ГИС, позволит сформировать федеральную схему обращения с отходами I—II классов, которую затем должен утвердить кабинет министров РФ. Так что на «Большой Тройке» лежит весьма большая ответственность.

Далее в течение пяти лет в России планируется ввести в эксплуатацию семь новых производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II класса опасности. Четыре таких комплекса появятся за счет перепрофилирования объектов по уничтожению химического оружия, а три построят с нуля.

Таким образом, к 2024 году доля обезвреженных вышедших из употребления ртутьсодержащих приспособлений и аккумуляторных батарей должна подняться с нуля до 65% от общего объема подобного класса отходов, говорится в методическом издании «Анализ 11 федеральных проектов национального проекта „Экология“ сквозь призму ЦУР — глазами студентов МГУ и ВШЭ», авторами которого выступили профессор кафедры экономики природопользования МГУ Сергей Никоноров и преподаватель Высшей школы экономики эколог Александр Лебедев.

На модернизацию системы обращения с опасными отходами из государственного бюджета выделят почти 18 миллиардов рублей. Еще 18,5 миллиарда рублей поступят из внебюджетных источников. А отвечать за реализацию проекта будет госкорпорация «Росатом», которая была выбрана федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов. По мнению Никонорова и Лебедева, Росатом на сегодняшний день отличается наилучшей технологической и организационной готовностью к работе на столь важном участке. Кроме того, госкорпорация и ее дочерние компании занимают лидирующие позиции в индексе РСПП «Ответственность и открытость».

«Репутация является важнейшим нематериальным активом в данной отрасли, ведь люди весьма подозрительно относятся к деятельности, связанной с обращением с отходами I и II классов. Поэтому корпоративная прозрачность является естественным ответом корпораций на сомнения общественности. Достигнутый уровень лидерства среди российских компаний в части качества нефинансовой отчетности позволяет надеяться на исполнение Росатомом взятых обязательств в полном объеме», — заключают Никоноров и Лебедев.