В Московской духовной академии COVID-19 обнаружили у 52 человек

Из 136 человек, проживающих в Московский духовной академии (МДА), тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным у 52.

Как сообщается на сайте Академии, 9 человек госпитализированы и проходят лечение в стационаре.

Отмечается, что студенты помещены на карантин в своих комнатах. Им доставляется еда, питьевая вода и средства гигиены. «Наличие санузлов в комнатах позволяет студентам не покидать их», — уточняется в сообщении. В целях предосторожности еду оставляют у дверей на тумбочках.

Ранее об излечении от коронавирусной инфекции объявил в своем Telegram-канале ректор МДА епископ Звенигородский Питирим (Творогов).

В воскресенье, 26 апреля в Курске от коронавируса скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Ему было 54 года.



Также стало известно, что в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией заразились примерно 50 сотрудников.

Общее число зараженных в России достигло 80 949, а умерших — 747. За последние сутки в стране выявлен 6 361 новый случай СOVID-19. Это рекордный рост за все время эпидемии.