К годовщине встречи на Эльбе Путин и Трамп приняли совместное заявление

По случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп приняли совместное заявление, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы двух государств отметили, что встреча на Эльбе стала предвестником решающего поражения нацистского режима и кульминацией колоссальных усилий многих стран и народов, которые объединились в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года.

В заявлении также говорится о том, что совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан.

Кроме того, Путин и Трамп отметили неоценимый вклад миллионов мужчин и женщин, производивших на трудовом фронте военную продукцию и сыгравших ключевую роль в обеспечении союзников необходимыми для победы средствами.

В заключении президенты России и США назвали «Дух Эльбы» примером того, как «наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели».

В документе подчеркивается, что героический подвиг всех, кто вместе сражался для разгрома фашизма, никогда не будет забыт.

Напомним, ровно 75 лет назад, 25 апреля 1945 года, произошла историческая встреча союзников на Эльбе. Это случилось неподалёку от города Торгау. Тогда встретились подразделения 69-й пехотной дивизии первой американской армии и 58-й стрелковой дивизии, входившей в состав Первого Украинского фронта, которым командовал маршал СССР Иван Конев.

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