Дружба дружбой, а табачок врозь: 10 малоизвестных фактов о встрече на Эльбе

Ровно 75 лет назад, 25 апреля 1945 года, произошла историческая встреча союзников на Эльбе. Это случилось неподалёку от города Торгау. Тогда встретились подразделения 69-й пехотной дивизии первой американской армии и 58-й стрелковой дивизии, входившей в состав Первого Украинского фронта, которым командовал маршал СССР Иван Конев. «Ридус» собрал 10 малоизвестных фактов об этом знаменательном событии.

1. В народной памяти встреча на Эльбе осталась как торжество искренней радости от братских объятий и пожатия рук. Всё это, естественно, было. Американцы, русские и англичане действительно обнимались, пожимали руки друг другу и даже вместе выпивали. Однако, говорить о полном доверии между военнослужащими трех великих держав в то время, увы, не приходится.

Согласно приказу заместителя верховного главнокомандующего вооруженными силами СССР, маршала Георгия Жукова, советским солдатам предписывалось вести себя при встрече с союзниками предельно сдержано. Первый пункт документа требовал от бойцов Красной армии «установить разграничительную линию» и «никаких сведений о наших планах и боевых задачах наших войск никому не сообщать».

2. В этом же приказе указано, что советским солдатам и офицерам запрещалось брать на себя инициативу в организации дружеских встреч. Участвовать в таких встречах можно было лишь в том случае, если инициатива исходила от союзников.

Особо оговаривались условия приема американских и британских делегаций в местах расположения советских войск. Принимать иностранцев в рабочих помещениях штабов строго-настрого запрещалось. Для этого необходимо было оборудовать специальные помещения.

3. Нередко советские, английские и американские полководцы обменивались друг с другом подарками. Так, например, маршал Конев организовал для генерала США Омара Брэдли прием, в конце которого презентовал американцу знамя с надписью «От воинов 1-го Украинского фронта» и боевую лошадь. В качестве ответного жеста Брэдли подарил Коневу джип «Виллис».

4. Американские и британские военные стремились заполучить в качестве сувениров советские форменные пуговицы. Иногда после совместных возлияний союзники без разрешения срезали эти пуговицы с формы наших солдат, когда те засыпали от выпитого спиртного.

5. Кстати, во время Второй Мировой войны в армии США еще существовала рассевая сегрегация. Белые и афроамериканцы служили в разных частях, причем «черные» подразделения, как правило, направлялись на самые сложные участки фронта. Советские бойцы, которые чтили ценности интернационализма, не могли данного факта не знать, однако старались не обращать на это внимание.



6. Во время встречи командиров корпусов Андрея Бакланова и Кларенса Хюбнера американской военной корреспондентке Вики Урвин удалось самовольно уехать в сторону советского тыла. Сотрудники «Смерша» женщину, естественно, задержали и отправили в расположение войск США, но перед этим Вики успела пообщаться с санитаркой советского медсанбата. Интервью с простой русской девушкой пользовалось огромным успехом у читателей газеты, где работала Урвин.

7. Однажды во время дружественного концерта выступала танцевальная группа из юных советских красавец. Маршал Конев заверил генерала Брэдли, что эти девушки — простые служащие Красной армии, хотя на самом деле это был профессиональный коллектив. Омар Брэдли понял, что Конев над ним просто подшучивает. Позже он показал Коневу американского скрипача-виртуоза в военной форме, после чего сообщил: «Это у нас такие талантливые рядовые!»

Советские солдаты знакомятся с содержанием американского журнала. pantv.livejournal.com

8. Надо признать, что высшие военные чины США и Британии относились к советским коллегам с некоторым пренебрежением. Дело в том, что перед встречей на Эльбе союзники долго спорили, кому из них предстоит брать Берлин. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчиль считал, что столица Третьего Рейха должна пасть под ударами англо-американских войск, чтобы в будущем «вклад СССР в Победу не казался слишком огромным». Но главнокомандующий вооруженными силами США Бернард Монтгомери Дуайт Эйзенхауэр отверг эту идею. Вероятно, он опасался, что Москва откажется участвовать в войне с Японией, если Берлин будут брать не советские воины. 28 марта Эйзенхауэр направил Сталину телеграмму, в контрой сообщил, что штурмовать Берлин он не планирует, а будет продвигаться к рубежу Эрфурт — Лейпциг на Эльбе.



9. Между прочим, вопрос об участии СССР в войне с Японией был одним из главных козырей советского руководителя Иосифа Сталина во время переговоров о взятии Берлина. Он мог спокойно отказаться от похода в Маньчжурию и оставить американскую армию с японцами один на один. Но такой вариант категорически не устраивал Соединенные Штаты. Война с Японией без помощи со стороны СССР сулила им довольно большие потери.

10. Любопытно, что последний танк Т-34, участвовавший во встрече на Эльбе, спас от уничтожения эстонский коллекционер военной техники Микк Лыхмус.

В 1984 году этот танк был установлен в качестве памятника в городе Мякса. А в 1993 году местные власти постановили разрезать боевую машину на части и сдать на металлолом. Так бы оно и случилось, если бы не Микк Лыхмус. Мужчина продал автомобиль «Москвич-2140» и на вырученные деньги выкупил танк. Сегодня бронемашина является частью экспозиции Эстонского авиационного музея.

«Когда я узнал, что танк прошел такой военный путь, решил, что его нужно отреставрировать и показать общественности», — говорил Лыхмус.