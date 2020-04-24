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За перевернутый флаг РФ на здании администрации чиновницу оштрафовали

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© pixabay.com

© pixabay.com

Глава Скребловского сельского поселения, расположенного в Лужском районе Ленинградской области, была оштрафована на 5 тысяч рублей за то, что на здании администрации в течение двух дней висел перевернутый российский триколор.

Он был похож на флаг Сербии, где красная полоса расположена сверху, синяя — посередине, а белая — внизу, сообщили в прокуратуре региона.

В отношении главы администрации было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации».

«В апреле 2020 года мировым судом дело рассмотрено, главе администрации назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее «Ридус» рассказывал о замглавы минздрава Краснодарского края Валентине Игнатенко, которая пристыдила врачей за то, что они не шьют бахилы.

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