Чиновницу, призвавшую врачей шить бахилы, решили не увольнять

Власти Краснодарского края не нашли оснований для увольнения замглавы краевого минздрава Валентины Игнатенко, которая пристыдила врачей за то, что они не шьют бахилы.

Как сообщила заместитель губернатора края по социальным вопросам Анна Минькова, увольнять Игнатенко не за что, поскольку она не допускала профессиональных нарушений.

«Сегодня такое время, что любое неосторожное слово вызывает большой резонанс, — цитирует Минькову РЕН ТВ. — Но сейчас мы должны внимательно относиться друг к другу и делать скидки».

По ее словам, вопросы могут быть к форме, в которой Игнатенко ставила задачу, но «сама задача — абсолютно нормальная история». Минькова пояснила, что испокон веков сестра-хозяйка давала поручение санитаркам по тем или иным задачам. «Этим тоже нужно заниматься на местах, а не ждать пока кто-то что-то привезет», — подытожила заместитель губернатора.

Напомним, накануне в Сети появилось видео, в котором замглавы минздрава Краснодарского края отчитала медиков за отсутствие бахил в больницах и пристыдила врачей за то, что они сами их не шьют. «В чем сложность нашить бахил? Бахилы — две тряпочки сшить», — заявила она в ходе видеоконференции с врачами региональных больниц.

Комментируя высказывание чиновницы, сенатор Алексей Пушков предложил ей самой шить бахилы, если она не может обеспечить ими врачей. «Толку будет больше», — резюмировал он.