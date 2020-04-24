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Подозреваемые во взяточничестве следователь и адвокат задержаны в Москве

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© МВД

© МВД

По подозрению во взяточничестве на полмиллиона рублей в Москве задержаны следователь следственного отдела ОМВД РФ по району Марьино и адвокат.

Как сообщила ТАСС представитель столичного главка СК Юлия Иванова, в апреле сотрудник полиции вступил в сговор с адвокатом с целью получения незаконных денежных средств.

По ее словам, фигуранты дела намеревались получить 500 тысяч рублей от участника уголовного судопроизводства за прекращение расследования уголовного дела о присвоении и растрате, находящегося у него в производстве. При передаче денег 24 апреля был задержан адвокат, позже задержали и полицейского.

Взятка передавалась под видом оплаты соглашения по оказанию юридических услуг адвокатом, уточнила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что по обвинению в крупной взятке арестован заместитель главы управления Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД РФ Евгений Кузин.

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