Подозреваемые во взяточничестве следователь и адвокат задержаны в Москве
- 24 апреля 2020, 20:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По подозрению во взяточничестве на полмиллиона рублей в Москве задержаны следователь следственного отдела ОМВД РФ по району Марьино и адвокат.
Как сообщила ТАСС представитель столичного главка СК Юлия Иванова, в апреле сотрудник полиции вступил в сговор с адвокатом с целью получения незаконных денежных средств.
По ее словам, фигуранты дела намеревались получить 500 тысяч рублей от участника уголовного судопроизводства за прекращение расследования уголовного дела о присвоении и растрате, находящегося у него в производстве. При передаче денег 24 апреля был задержан адвокат, позже задержали и полицейского.
Взятка передавалась под видом оплаты соглашения по оказанию юридических услуг адвокатом, уточнила собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что по обвинению в крупной взятке арестован заместитель главы управления Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД РФ Евгений Кузин.
Войти через социальные сети: