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По обвинению в крупной взятке арестован замглавы управления ГУУР МВД

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Заместитель главы управления Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД РФ Евгений Кузин арестован Пресненским судом Москвы на два месяца по обвинению в крупной взятке.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, до 29 марта заключен под стражу замначальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс.

Ранее представитель столичного главка СК Юлия Иванова рассказала агентству о возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица центрального аппарата МВД РФ и его соучастника, не являющегося сотрудником правоохранительных органов. Их обвиняют по двум статьям: «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере» и «Получение взятки в особо крупном размере».

По данным следствия, сотрудник МВД получил через своего знакомого в качестве взятки более 300 тысяч долларов за непривлечение жителя Москвы к уголовной ответственности.

В пресс-службе суда уточнили, что Игорь Фролов, проходящий по одному делу с Кузиным, тоже арестован до 29 марта.

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