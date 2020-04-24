Найден способ уничтожать микробы «холодной плазмой» за считанные секунды

Инженеры Мичиганского университета придумали «волшебную палочку», которая сможет быстро и качественно проводить дезинфекцию при помощи «холодной плазмы». Ионно-излучающее устройство выглядит как протонные пакеты из «Охотников за привидениями». Плазменный луч способен за считанные секунды нейтрализовать бактерии и вирусы. Аппарат здорово помог бы в период пандемии COVID-19, но наладить его производство получится не ранее чем через год, пишет Engadget.

Устройство производит плазму, пропуская воздух через сильное электрическое поле. Оно отрывает электроны от атомов и буквально разрывает молекулы на части. Авторы разработки называют полученную субстанцию «супом из заряженных атомов и молекулярных фрагментов». Ионы кислорода уничтожают бактерии и вирусы, «вытягивая» углерод из клеточных стенок или белковых оболочек.

Поскольку «волшебная палочка» может дезинфицировать как твердые, так и мягкие поверхности, она способна решительным образом изменить быт больниц и медицинских учреждений. Большинство жестких предметов удобно чистить обеззараживающими салфетками, но санитарная обработка тканей и других мягких материалов не так проста. В клиниках их обычно помещают в специальные шкафы, в которые потом закачивают ядовитые газы вроде перекиси водорода. Тем временем, разработанным портативным устройством можно будет «посветить» на подлокотники и подушки кресла, быстро дезинфицировав и то, и другое.

Проект уже получил грант Национального научного фонда и его авторы надеются использовать финансирование для создания и тестирования портативного прототипа. Они полагают, что, добавляя к используемому газу определенные химикаты, получится «настраивать» аппарат на определенные вирусы или бактерии.

К сожалению, устройство, вероятно, не будет готово еще как минимум год. Сейчас речь идет о том, чтобы успеть создать его к концу нынешней пандемии коронавируса и подготовить к будущим вызовам подобного характера. Аппарат также может найти применение в самолетах, автобусах и других местах.

Возможно именно об этом устройстве недавно услышал Дональд Трамп, который заявил на брифинге, что коронавирус можно за минуту убить ярким светом. Нужно только «доставить его внутрь организма».