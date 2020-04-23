Коронавирус вернул ягуаров в джунгли Гватемалы

Грациозные дикие кошки — ягуары — вернулись в джунгли национального парка Тикаль в Гватемале. Пятнистых красавцев давно не видели в этих местах, но сейчас от пандемии коронавируса вынуждены прятаться люди, а звери вышли из сумрака.

Осмелели не только ягуары. К водопою, где установлены скрытые камеры, выходят пумы, слетаются диковинные птицы тропических лесов. Национальный совет особо охраняемых территорий Гватемалы и администрация парка Тикаль опубликовали их фотографии в Facebook.



Ученые поделились и видеозаписью с участием ягуара. Дикая кошка подарила камере долгий внимательный взгляд. Словно хотела что-то сказать людям.



Ягуар — самый крупный представитель кошачьих на территории обеих Америк и третий по размеру в мире. Вид обитает от Мексики до Парагвая и севера Аргентины. Зверь достигает в длину 185 сантиметров и весит до 120 килограммов. Как и тигр, он неплохо плавает.

Индейцы майя, чья древняя столица находится на территории парка Тикаль, называли ягуара «балам» и считали своим предком. Согласно поверьям, пятнистый хищник может гипнотизировать свою жертву. Однако он не охотится на людей и крайне редко на них нападает, если его не провоцировать. Эта кошка очень любопытна и осторожна в отношениях с человеком, считают ученые.

С 1973 года ягуар занесен в международную Красную книгу. В ряде стран Латинской Америки он уже практически не встречается.

Национальный парк Тикаль, названный так в честь древнего индейского города, расположен в гватемальской провинции Эль-Петен. Он был основан в мае 1955 года с целью сохранения уникальной архитектуры майя и экосистемы местных тропических лесов. В 1979 году объект включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Ранее «Ридус» писал о том, что пандемия коронавируса вернула к побережьям Таиланда дюгоней, а на тайские пляжи — морских черепах.

