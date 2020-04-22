Коронавирус вернул стада дюгоней к берегам Таиланда

Проблемы, с которыми столкнулось человечество из-за пандемии коронавируса, совершенно не волнуют живую природу нашей планеты. Наоборот, она испытывает облегчение и отдыхает от нас. Звери и птицы, избавленные от постоянного назойливого присутствия «вершины эволюции», возвращаются в те места, где их давно не видели. Так, у побережья Таиланда 22 апреля заметили стадо редких обитателей морских глубин — дюгоней. Более 30 особей этого уязвимого вида заснял беспилотник в водах острова Либонг. Животные неспешно дрейфуют в водах Андаманского моря.

Дюгонь — родственник стеллеровой коровы, истребленной людьми еще в XVIII веке. Название этого млекопитающего происходит от малайского duyung — «морская дева» или «русалка». Травоядные увальни весом до 600 килограммов и длиной до четырех метров всегда сильно страдали из-за своего вкусного мяса, напоминающего телятину. Сейчас они — в Красной книге, и лакомиться дюгониной могут лишь аборигены, которым разрешено добывать зверя с лодок при помощи гарпунов. Промышленный промысел дюгоня запрещен.



В природе дюгони сохранились лишь в тропических зонах побережий Тихого и Индийского океана. Однако и тут их жизнь нельзя назвать сладкой из-за повсеместного загрязнения. В прошлом году тайские экологи спасали малыша-дюгоня, запутавшегося в пластиковых отходах. За этой эпопеей следил буквально весь мир, но все кончилось плохо — он умер от отравления продуктами жизнедеятельности человечества месяц спустя.

Сейчас в Таиланде тихо — миллионы туристов покинули страну из-за пандемии. Не меньшее количество местных жителей сидят по домам, лишившись работы в туристической отрасли. Зато на пляжах отмечено рекордное количество гнезд морских черепах, самкам которых никто не мешает делать кладки. Вот и дюгони наслаждаются отсутствием двуногих оккупантов. Планета отдыхает от нас.

Недавно во Франции осмелевший от отсутствия людей олененок забрался в центр небольшого городка и заблудился среди заборов. Животное пришлось спасать.