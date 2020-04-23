Главврач Британии: COVID-19 и карантин не кончатся до конца года

Обществу придется смириться с тем, что некоторые меры «социального дистанцирования», связанные с пандемией коронавируса, сохранятся, как минимум, до конца года. «Совершенно нереально» ожидать, что жизнь скоро вернется в привычное русло, заявил главный медицинский советник правительства Великобритании профессор Крис Уитти.

Идеальным выходом из сложившейся ситуации «в долгосрочной перспективе» опытный врач-эпидемиолог считает использование «высокоэффективной вакцины» или лекарств для лечения COVID-19. Но вероятность появления того и другого даже в следующем году «невероятно мала», предупредил он.

«Эту болезнь искоренить не получится. Она не исчезнет», — цитирует «Би-би-си» слова Уитти на ежедневном правительственном брифинге по коронавирусу.

Профессор подчеркнул, что человечеству надо признать коронавирусную инфекцию проблемой, с которой придется сталкиваться «в обозримом будущем» во всем мире. Не стоит ожидать, что количество смертей из-за COVID-19 внезапно «уменьшится» после пика пандемии.

«В конечном счете, есть два идеальных выхода из пандемии: вакцина или высокоэффективные лекарства, которые не дадут умереть, даже если человек заражен. Или смогут предотвратить ее возникновение у уязвимых людей», — сказал Уитти.

Пандемия переориентировала на себя всю систему здравоохранения, поэтому увеличится число смертей от других заболеваний. Это будет следствием сокращения таких процедур, как диспансеризация и выборочная профилактическая диагностика. Здоровье людей параллельно будет ухудшаться из-за ограничительных мер, вызванных борьбой с коронавирусом. Необходим «верный компромисс», считает профессор

«Так что нам нужно серьезно подумать о наилучшем балансе мер, который даст эффективные результаты для общественного здравоохранения», — подытожил Уитти.

Это плохая новость для людей, но хорошая для природы. В отсутствие человека планета постепенно становится чище и спокойнее. Так, к побережью Таиланда вернулись дюгони, а на пляжи — черепахи.