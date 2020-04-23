Ferrari может покинуть «Формулу-1» из-за COVID-19

Ferrari может рассмотреть вопрос о своем будущем в «Формуле-1», если руководство гоночных соревнований и Международная федерация автоспорта (FIA) решат ввести новые бюджетные ограничения. Пандемия коронавируса сильно ударила по спортивным финансам, но не стоит принимать поспешных решений, способных обесценить «вершину автомобильного спорта», заявил руководитель команды Маттиа Бинотто.

Годом ранее команды согласились на ограничение бюджета-2021 175 миллионами долларов. Но на фоне отмены девяти гонок в текущем сезоне представители команд, FIA и владельцев «Формулы-1» вновь встретились на прошлой неделе. На встрече поднимался вопрос о новых мерах — потолке в 145 миллионов долларов на 2021 год и 130 миллионов в 2022 году. Договориться не удалось. Бинотто подчеркнул, что Ferrari готова уйти из гонок, если эти цифры не изменятся.

«Уровень в 145 миллионов долларов является слишком большим запросом по сравнению с договоренностями июня прошлого года. Его нельзя достичь без дальнейших серьезных жертв. Особенно с точки зрения человеческих ресурсов. Если он станет еще ниже, нам придется искать другие варианты для дальнейшего „развертывания нашей гоночной ДНК“», — цитирует Guardian слова Бинотто.

Ferrari — единственная команда, участвовавшая во всех чемпионатах «Формулы-1» с 1950 года. Сейчас она угрожает покинуть гонки, и есть реальное ощущение, что итальянская конюшня не желает больше уступать в сокращении бюджета, которое происходит слишком быстро и ненадлежащим образом.

«Мы прекрасно понимаем, что „Формула-1“ и весь мир переживают особенно трудные времена из-за пандемии COVID-19. Однако сейчас нельзя действовать поспешно. Существует риск принятия решений в связи с чрезвычайной ситуацией без четкой оценки всех последствий», — заявил Бинотто.

Директор Red Bull Кристиан Хорнер также сильно сопротивляется лимиту в 145 миллионов долларов, который лоббируют небольшие команды. Так, McLaren выступает за ограничения бюджета в 100 миллионов долларов. Бинотто предупредил, что при таком уровне существует опасность кардинальных изменений к худшему.

«"Формула-1″ должна быть вершиной автоспорта с точки зрения технологий и производительности. Она должна быть привлекательной для автопроизводителей и спонсоров, которые хотят, чтобы их имена связывали с этой самой престижной категорией. Если мы чрезмерно ограничим расходы, то рискуем значительно снизить уровень, приблизив его к более низким формулам», — пояснил итальянец.

Ferrari собирается более тщательно изучить все варианты ограничения бюджета. При этом отдается предпочтение двухуровневой модели, учитывающей дополнительные расходы на разработку деталей, проданных командам-партнерам. Итальянцы яростно защищают своих сотрудников. Пока никого из них не уволили и не заставили уйти в отпуск после временной остановки сезона «Формулы-1».



Бинотто подчеркнул «этическую обязанность Ferrari» заботиться о своем персонале и избегать крупномасштабных увольнений. «Не следует забывать, что компании играют роль в социальной структуре нации. Они существуют не только для того, чтобы просто получать прибыль», — считает руководитель команды.

В связи с тем, что падение доходов сильнее всего сказалось на небольших командах, Бинотто поддержал Хорнера, и подтвердил, что Ferrari готово допустить передачу автомобилей конкурентам в краткосрочной перспективе.

«Если нынешняя чрезвычайная ситуация действительно поставит под сомнение существование некоторых наших конкурентов в этом виде спорта и потребует пересмотра определенных правил, Ferrari не будет возражать. Это нормально, учитывая, что такое случалось раньше в „Формуле-1“ и происходит сейчас, к примеру, в MotoGP», — добавил Бинотто.

Тем временем еще один культовый итальянский автопроизводитель — Automobili Lamborghini — занялся производством защитных средств на фоне пандемии.

