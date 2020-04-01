Lamborghini начнет выпуск медицинских масок из-за COVID-19

Знаменитая итальянская компания по производству спортивных автомобилей Automobili Lamborghini перенаправит часть мощностей на изготовление средств защиты от коронавируса. Мастерские завода в Сант-Агата Болоньезе будут шить хирургические маски и делать защитные плексигласовые экраны для врачей, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

«В условиях чрезвычайной ситуации мы считаем необходимым внести конкретный вклад в общее дело. Победа в этой войне придет лишь в результате совместной работы и поддержки тех, кто ежедневно встает на передовой этой битвы с пандемией», — отметили в Lamborghini.

Компания направит средства защиты в больницу Сант’Орсола-Мальпиги в Болонье. С этим медицинским учреждением Lamborghini многолетние отношения сотрудничества. Завод намерен выпускать около одной тысячи масок и 200 экранов ежедневно.



В Италии коронавирусом уже заражены более 105 тысяч человек — больше, чем в других странах мира. Болезнь унесла жизни 12 тысяч местных жителей.



Ранее стало известно, что помощь в борьбе с коронавирусом запросил у командования ВМС США капитан американского атомного авианосца «Теодор Рузвельт».