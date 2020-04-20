Осмелевший на фоне пандемии олененок спасен жандармами во Франции

Коронавирус загнал людей в их жилища, и дикие звери начали чувствовать себя увереннее. Во французском городке Монтандр олененок забрел на территорию здания технической службы и четыре дня не мог оттуда выбраться. На помощь животному пришли местные жандармы.

Молодой олень несколько раз попробовал пробить головой забор, чтобы освободиться, но только поранил себя. У животного появились признаки «психологической травмы», как пишет пресс-служба местной жандармерии. Тогда власти вызвали военных, чтобы спасти «гостя».

Жандармы поймали олененка и отвезли его к ветеринару. Судя по фотографии, дело было непростым. Врач удостоверился, что здоровье недавнего пленника в порядке, и его можно отпустить на волю.

«Спасибо всем участникам операции спасения! Желаем этому молодому оленю счастья в естественной среде обитания» — написала пресс-служба жандармерии в Facebook.

Пандемия коронавируса предоставила новые пространства для птиц. Пернатые охотно занимают парки и скверы, покинутые людьми.