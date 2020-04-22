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Арестованы еще 23 участника незаконного митинга в Северной Осетии

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© YouTube

© YouTube

Административный арест сроком от трех до 15 суток выписал суд в Северной Осетии еще 23 участникам несанкционированного митинга. Всего вынесено уже 46 судебных решений по делам, связанным с акцией 20 апреля во Владикавказе, сообщил ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции.

В отношении участников митинга возбуждены дела по статьям «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии РФ в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей» (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ) и «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» (статья 20.2.2).

Накануне сообщалось, что суды Владикавказа арестовали 14 участников митинга 20 апреля на срок от трех до 15 суток.

Жители вышли на улицы в центре Владикавказа, требуя отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Люди были недовольны последствиями режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. В результате разгона митингующих пострадали 13 сотрудников силовых структур, возбуждено уголовное дело.

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