Участники митинга во Владикавказе арестованы на разные сроки

Три районных суда Владикавказа рассмотрели дела об административных правонарушениях, возбужденные против задержанных участников несанкционированного митинга 20 апреля. Судьи арестовали 14 человек на срок от трех до 15 суток.

Участников митинга во Владикавказе обвинили по статьям КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии РФ в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей» и «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшие нарушение общественного порядка».

«В зависимости от совершенного противоправного деяния наложены административные наказания в виде административного ареста на срок от трех до 15 суток. На данный момент вынесены решения по 14 делам об административных нарушениях», — цитирует ТАСС сообщение объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Северной Осетии.

Люди вышли на улицы Владикавказа 20 апреля, чтобы призвать к отставке главу Северной Осетии Вячеслава Битарова. Поводом для недовольства стали экономические последствия карантинных мер против распространения коронавирусной инфекции. По данным СМИ, в акции приняли участие около 1,5 тысячи человек.