найти ×
   
  • USD
    76.26
  • EUR
    82.62
СохранитьСохранено0
×

024265

Участники митинга во Владикавказе арестованы на разные сроки

Small a73d41983d
© YouTube

© YouTube

Три районных суда Владикавказа рассмотрели дела об административных правонарушениях, возбужденные против задержанных участников несанкционированного митинга 20 апреля. Судьи арестовали 14 человек на срок от трех до 15 суток.

Участников митинга во Владикавказе обвинили по статьям КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии РФ в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей» и «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшие нарушение общественного порядка».

«В зависимости от совершенного противоправного деяния наложены административные наказания в виде административного ареста на срок от трех до 15 суток. На данный момент вынесены решения по 14 делам об административных нарушениях», — цитирует ТАСС сообщение объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Северной Осетии.

Люди вышли на улицы Владикавказа 20 апреля, чтобы призвать к отставке главу Северной Осетии Вячеслава Битарова. Поводом для недовольства стали экономические последствия карантинных мер против распространения коронавирусной инфекции. По данным СМИ, в акции приняли участие около 1,5 тысячи человек.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (2)

  • Small 6b2d5f1493
    Alex Kirinсегодня, 00:37

    Но деньги людям выплачивать стали! Неужели, чтобы до власти хоть что-то дошло, людям надо выходить на улицу и требовать отставки?!!

  • Small 85e732c006
    Galina Dedovaсегодня, 00:43

    Нужно митинговать уже за отмену такогорешения вссех не пересадят тюрьмы и кутузки не резиновые.

Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу
22077388читать позжечитаю позже
Общество
Как отличить ложь от правды о коронавирусе в Сети
2025200читать позжечитаю позже

главное


Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт

В службе поддержки вину свалили на «Яндекс.Еду».

-6013944читать позжечитаю позже

Советы
10 способов необычно встретить Новый год13 декабря 2019

Если обычные посиделки у телевизора с оливье, холодцом и мандаринами уже поднадоели.

3711477читать позжечитаю позже