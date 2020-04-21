Большинство американцев готово голосовать по почте на выборах президента

Большая часть жителей Соединенных Штатов поддерживает изменения в избирательном законодательстве, позволяющие голосовать по почте на выборах президента в условиях пандемии. Многие готовы согласиться на то, чтобы голосования проходили подобным образом на постоянной основе, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на итоги опроса, проведенного вместе с телекомпанией NBC.

Исследование показало, что против голосования по почте высказались 39% опрошенных. Однако примерно четверть из них считают, что во время эпидемии коронавируса внести такие изменения в закон о выборах допустимо. 58% поддерживают изменения безоговорочно. Учитывая эти данные, The Wall Street Journal утверждает, что 67% американцев согласны на «почтовое» голосование на ближайших выборах — 3 ноября 2020 года.

Решительнее других идею голосования по почте на всех грядущих выборах поддержали члены Демократической партии. Среди них — 82% сторонников нововведения. У республиканцев таковых — всего 31%. Участники опроса, не высказавшие свои политические пристрастия, в 61% случаев согласны на изменения законодательства.

Телекомпания NBC считает, что результаты опроса говорят об изменении отношения жителей США к голосованию по почте. В 1996 году эту идею поддержали 48%. При этом 47% выступили против.

Граждане Соединенных Штатов на выборах 3 ноября будут избирать президента и вице-президента, а также 35 членов Сената, полный состав Палаты представителей и 11 губернаторов.

В начале апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш указал на опасность отсрочки выборов или референдумов в различных странах мира из-за пандемии. Поспешные действия правительств могут вызвать политическую напряженность, поэтому важным решениям должны предшествовать «широкие консультации, направленные на достижение консенсуса».