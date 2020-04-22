Еще 28 человек умерли от COVID-19 в Москве

В течение прошедших суток в столице скончались 28 человек, имевших подтвержденный диагноз COVID-19 и пневмония. Всего за время эпидемии коронавирус унес жизни 261 пациента в Москве, сообщил столичный оперативный штаб по контролю за инфекцией.

По данным оперштаба, среди погибших от болезни 21 апреля — люди в возрасте от 30 до 93 лет. Большая часть из них страдали от различных заболеваний: гипертонии, хронического бронхита, сахарного диабета, онкологии, аневризмы аорты.

«30-летний пациент находился на лечении в федеральной больнице. У него установлен диагноз „двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом“. Также мужчина страдал системной красной волчанкой», — сказано в сообщении оперштаба.

Отмечается, что один из погибших лечился в частной клинике.

Накануне от коронавирусной инфекции в Москве умерли 29 человек.