Еще 29 человек умерли от COVID-19 в Москве

Коронавирусная инфекция 20 апреля унесла жизни 29 человек в Москве. Общее число погибших в столице за время эпидемии достигло 233, сообщил городской оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По данным оперштаба, самому старшему пациенту, умершему в понедельник, было 94 года. Самому младшему — 31.

«У 31-летнего пациента установлен диагноз «Двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом», — сказано в сообщении.

Большинство погибших страдали от различных заболеваний — гипертонии, хронического пиелонефрита, синдрома Пиквика, хронического бронхита.

Всего, по последним данным, в России инфицировано 47 121 человек. Скончались 405 пациентов.

Накануне Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению гражданами социального дистанцирования в условиях пандемии коронавирусной инфекции.