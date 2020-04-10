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Генсек ООН предупредил о новых опасностях COVID-19

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Пандемия коронавирусной инфекции опасна для человечества не только в качестве угрозы здоровью и жизни. Она может вызвать рост социальных волнений и насилия, спровоцировать действия террористов, показав, какие последствия будет иметь широкомасштабная атака с применением биологического оружия. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Пандемия, по мнению генсека ООН, «представляет значительную угрозу поддержанию международного мира и безопасности». Она создает неопределенность и толкает определенные силы к беспорядкам.

«Это может привести к эскалации насилия и, возможно, к разрушительным просчетам, что еще более закрепит продолжающиеся войны и усложнит усилия по борьбе с пандемией», — цитирует РИА Новости слова Гутерреша.

На фоне угрозы распространения коронавируса растет и угроза активизации международных террористов.

«Террористические группы могут увидеть окно возможностей для нанесения удара, в то время как внимание большинства правительств обращено к пандемии», — уверен генсек ООН.

Кроме того, пандемия указала на недостаточную готовность большинства государств к борьбе с подобными вирусами. Она показала всем, как могут развиваться события после террористической атаки с использованием биологического оружия.

«Негосударственные игроки могут получить доступ к опасным штаммам, что может принести аналогичный ущерб во всем мире», — подчеркнул Гутерреш.

Генсек указал и на опасность отсрочки выборов или референдумов в различных странах мира из-за COVID-19. Поспешные действия правительств способны вызвать политическую напряженность, поэтому важным решениям должны предшествовать «широкие консультации, направленные на достижение консенсуса».

«Это не время для политического оппортунизма», — резюмировал генеральный секретарь ООН.

Тем временем в США индейцы навахо оказались в сложной ситуации в результате пандемии коронавирусной инфекции.

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