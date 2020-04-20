Восемь клубов выступили против возобновления футбольного первенства Италии
- 20 апреля 2020, 23:50
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Несколько футбольных клубов считают неразумным возобновление чемпионата Италии, который ранее был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Их пугают масштабы рисков, которые пока даже трудно оценить, сообщило РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
В числе «отказников» оказались «Торино», «Сампдория», «Болонья», «Парма», СПАЛ, «Брешия» и «Удинезе». В прессе пишут и о подобной позиции «Фиорентины», однако этот клуб ранее уже опровергал такую информацию.
Итальянские футбольные власти уже рассматривали несколько сценариев дальнейшего розыгрыша первенства Италии. Наиболее вероятным считался вариант проведения игр в Риме и Лацио, меньше других пострадавших от коронавируса.
Чемпионат Италии «ушел на карантин» еще в марте — раньше многих других мировых лиг.
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