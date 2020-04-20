найти ×
   
  • USD
    74.67
  • EUR
    81.10
СохранитьСохранено0
×

1014723

Восемь клубов выступили против возобновления футбольного первенства Италии

Small a73d41983d
© Pixabay

© Pixabay

Несколько футбольных клубов считают неразумным возобновление чемпионата Италии, который ранее был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Их пугают масштабы рисков, которые пока даже трудно оценить, сообщило РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В числе «отказников» оказались «Торино», «Сампдория», «Болонья», «Парма», СПАЛ, «Брешия» и «Удинезе». В прессе пишут и о подобной позиции «Фиорентины», однако этот клуб ранее уже опровергал такую информацию.

Итальянские футбольные власти уже рассматривали несколько сценариев дальнейшего розыгрыша первенства Италии. Наиболее вероятным считался вариант проведения игр в Риме и Лацио, меньше других пострадавших от коронавируса.

Чемпионат Италии «ушел на карантин» еще в марте — раньше многих других мировых лиг.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику
35233682читать позжечитаю позже
Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети
35528982читать позжечитаю позже

главное


Общество
Туристов в Индии заставили 500 раз извиниться за нарушение карантина

Один из местных жителей отрубил руку полицейскому во время задержания.

2012114читать позжечитаю позже

Погода
«Жаркое лето 2020-го»: ждет ли нас повторение кошмара десятилетней давности26 марта

Ведущие российские синоптики считают, что тепло будет точно, но повода для паники нет.

4021144читать позжечитаю позже