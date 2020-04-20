Восемь клубов выступили против возобновления футбольного первенства Италии

Несколько футбольных клубов считают неразумным возобновление чемпионата Италии, который ранее был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Их пугают масштабы рисков, которые пока даже трудно оценить, сообщило РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В числе «отказников» оказались «Торино», «Сампдория», «Болонья», «Парма», СПАЛ, «Брешия» и «Удинезе». В прессе пишут и о подобной позиции «Фиорентины», однако этот клуб ранее уже опровергал такую информацию.

Итальянские футбольные власти уже рассматривали несколько сценариев дальнейшего розыгрыша первенства Италии. Наиболее вероятным считался вариант проведения игр в Риме и Лацио, меньше других пострадавших от коронавируса.

Чемпионат Италии «ушел на карантин» еще в марте — раньше многих других мировых лиг.