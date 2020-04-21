Кадыров побрил голову и призвал чеченцев последовать его примеру

В ответ на вопрос жителя Чечни о возможности открыть салоны красоты и парикмахерские, работа которых была ограничена на время режима самоизоляции, глава республики Рамзан Кадыров побрился наголо и посоветовал всем чеченцам последовать его примеру.

Он даже обратился к ним с соответствующим видеообращением, заодно продемонстрировав свою новую стрижку.

Кадыров объяснил, что поскольку все парикмахерские в Чечне закрыты, он принял решение побрить голову, «как это делали предки», сообщает агентство «Грозный-информ».

Как писал ранее «Ридус», аэропорт Грозного обязал пассажиров, прилетевших из Москвы, показывать справку о тесте на коронавирус. Помимо этого, необходимым условием допуска в город является наличие медицинской маски на лице.

Напомним, Чеченская Республика стала первым регионом страны, который полностью закрывает границы на фоне эпидемии коронавируса COVID-19. По словам руководства, это делается ради здоровья и безопасности населения.

Кадыров также обратил внимание председателя правительства России Михаила Мишустина на необходимость принятия подобных мер по всей стране.