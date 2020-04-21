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Кадыров побрил голову и призвал чеченцев последовать его примеру

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© instagram.com

© instagram.com

В ответ на вопрос жителя Чечни о возможности открыть салоны красоты и парикмахерские, работа которых была ограничена на время режима самоизоляции, глава республики Рамзан Кадыров побрился наголо и посоветовал всем чеченцам последовать его примеру.

Он даже обратился к ним с соответствующим видеообращением, заодно продемонстрировав свою новую стрижку.

Кадыров объяснил, что поскольку все парикмахерские в Чечне закрыты, он принял решение побрить голову, «как это делали предки», сообщает агентство «Грозный-информ».

Как писал ранее «Ридус», аэропорт Грозного обязал пассажиров, прилетевших из Москвы, показывать справку о тесте на коронавирус. Помимо этого, необходимым условием допуска в город является наличие медицинской маски на лице.

Напомним, Чеченская Республика стала первым регионом страны, который полностью закрывает границы на фоне эпидемии коронавируса COVID-19. По словам руководства, это делается ради здоровья и безопасности населения.

Кадыров также обратил внимание председателя правительства России Михаила Мишустина на необходимость принятия подобных мер по всей стране.

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Представлен бюджетник Oppo A72

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Oppo

Oppo

Китайская компания Oppo представила новый бюджетный смартфон Oppo A72. Он отличается безрамочным дизайном и квадрокамерой.

Oppo привносит в бюджетный сегмент флагманский дизайн. Практически полностью безрамочность и вырез под фронтальную камеру в виде «дырки» раньше был доступен только более дорогим смартфонам, однако такое дизайнерское решение теперь получил и Oppo A72. Смартфон получил стеклянный корпус. На тыльной стороне расположились логотип бренда и основная камера с четырьмя сенсорами в прямоугольном модуле. Сканера отпечатков пальцев сзади нет, он разместился в кнопке питания.

Oppo

Oppo A72 работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 665 — это бюджетное решение, которое неплохо себя зарекомендовало в других смартфонах. Оперативной памяти установлено 4 Гб, а постоянной 128 Гб, также имеется слот под карты памяти стандарта microSD. Девайс получил 6,5-дюймовый дисплей с IPS матрицей и FullHD+ разрешением. Основная камера получила главный сенсор на 48 Мп, широкоугольный на 8 Мп, а также, а также макрообъектив и датчик определения глубины на 2 Мп. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч, имеется поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Из коробки девайс работает на Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.1.

Стоимость Oppo A72 пока остается неизвестной. Ожидается, что она будет около 210 евро.

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