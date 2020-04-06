Кадыров ответил на критику Мишустина предложением «бороться вместе»

Чеченская Республика не закрывала свои административные границы для перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, а также для проезда транзитного транспорта на фоне пандемии COVID-19. При этом власти не намерены впускать в Чечню граждан без ее прописки. Это делается ради здоровья и безопасности населения, заявил глава ЧР Рамзан Кадыров в Telegram.

«Конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в ЧР. Негативный опыт уже есть. Завезли инфекцию, десятки заболели, одна женщина умерла», — цитирует ФАН слова Кадырова.

Он рассказал о нескольких недавних случаях заражения коронавирусом. Инфекцию привезли пассажиры автобуса и самолета из Москвы. Больных изолировали, но восстановить все их контакты практически невозможно.

«Подобные явления ставят под угрозу здоровье жителей Чеченской Республики, Республики Дагестан и других регионов. Ради спасения жизни можно и две недели и два месяца находиться в изоляции, можно идти на любые жесткие меры. Люди в колониях живут годами и не умирают от этого. Мы стремимся не допустить завоза инфекции и переезда больных из Чеченской Республики в другие регионы», — написал Кадыров.

Он обратил внимание председателя правительства России Михаила Мишустина на необходимость принятия подобных мер по всей стране.

«Если мы все с вами боремся во имя России, то должны это сделать совместно, принимать оперативно решения, действовать в режиме ручного управления, не вводить в заблуждение руководителей высокого ранга», — отметил глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что в Чечне «своевременно подготовили значительно больше больничных коек, медицинского оборудования, начали санитарно-эпидемиологические мероприятия» и думали, «что одними из первых принимаем правильные решения, потому что народ полностью поддерживает наши действия по борьбе с коронавирусом».

В Чечне действуют республиканский и районные штабы по борьбе с COVID-19, а также «горячие линии», благодаря которым населению на дом доставляются продукты и медикаменты.

«Около сорока тысяч семей уже получили 100 тысяч буханок хлеба, три тысячи банок меда, 100 тонн помидоров, шесть тысяч штук лимонов. Хлеб и продукты на постоянной основе доставляются через день четырем тысячам семей. Кроме того, по моему призыву жители ЧР активно засевают огороды. Ни один участок не останется без внимания. Идут полевые работы во всех хозяйствах. Мы готовы к любому развитию ситуации, ни о чем не просим, лишь бы не мешали сплетнями», — написал Рамзан Кадыров.

Власти Чечни и еще 22 регионов России ввели особый режим передвижения в некоторых населенных пунктах в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции. Премьер-министр страны Михаил Мишустин 6 апреля подверг критике действия губернаторов, решивших закрыть административные границы.

