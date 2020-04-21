Фото братской могилы жертв COVID-19 в Нью-Йорке попало в Сеть

Полиция Нью-Йорка сумела захватить беспилотники по крайней мере двух фотографов, которые пытались сделать снимки братской могилы на гончарном поле острова Харт у побережья Бронкса. Это место используется городскими властями для анонимных захоронений начиная с XVIII века. Но поскольку число погибших от коронавирусной инфекции в Нью-Йорке приближается к десяти тысячам, а морги по всему городу буквально забиты, количество захоронений на острове Харт возросло в пять раз по сравнению с обычным, пишет Business Insider.

Департамент исправительных учреждений Нью-Йорка, управляющий островом Харт, полностью закрыл его ради обеспечения безопасности на фоне пандемии. Единственные фотографии места, попавшие в Сеть, были сделаны фотожурналистами с использованием воздушных беспилотников или вертолетов.

Репортер Джордж Стейнмец, ранее делавший снимки для National Geographic и The New York Times Magazine, столкнулся с полицией во время фотографирования острова. По данным Национальной ассоциации фотографов, что с начала эпидемии известен, как минимум, еще один случай конфискации дрона на острове Харт.

Сотрудники полиции Нью-Йорка изъяли у Стейнмеца дрон за 1500 долларов и обвинили его в нарушении закона, запрещающего взлет беспилотных самолетов из других мест, кроме аэропорта. Однако владелец аппарата успел сделать этот снимок.

К началу апреля число захоронений на острове Харт возросло с обычных 25 в неделю до примерно 25 в день. Это указывает на пятикратное увеличение из-за погибших от COVID-19.

Похороны на острове Харт исторически проводились заключенными города, но в настоящее время они выполняются работниками по контракту для соблюдения правил «социального дистанцирования».

Из Европы тем временем поступают более оптимистичные картинки. Во Франции жандармы спасли олененка, который забрел в город в отсутствие людей, сидящих на карантине.