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Межзвездная комета Борисова развалилась на две части

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© Википедия

© Википедия

До недавнего времени человечество знало о существовании только двух межзвездных объектов в Солнечной системе. Это — астероид 1I/2017 U1 или Оумуамуа и комета 2I/Borisov. Однако последняя недавно развалилась на две части, о чем свидетельствуют наблюдения телескопа «Хаббл». Можно сказать, что объектов теперь три.

Как сообщил ресурс The Astronomer’s Telegram, о разделении ядра кометы свидетельствуют снимки, сделанные в конце марта. Если 23 числа 2I/Borisov имела привычный вид, то 28-го с телом произошло некое событие, похоже на выброс фрагмента. Уже 30 марта заметны два отдельных источника отраженного света, расстояние между которыми может достигать 180 километров.

«Если выброс произошел 23 марта, то расчетная скорость в небесной плоскости составляет 0,3 метра в секунду. Это типично для скоростей разделения, наблюдаемых в расщепленных кометах Солнечной системы», — отмечается в сообщении.

Астрономы продолжат наблюдение за событием.

Первую межзвездную комету открыл астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов, в честь которого она получила свое имя. Гостья из других звездных систем была замечена при помощи самодельного телескопа 30 августа 2019 года. 24 сентября 2019 года она получила название 2I/ Borisov. Индекс говорит о внесолнечном происхождении тела (interstellar).

2I/ Borisov стала вторым объектом в истории человечества, проходящим через Солнечную систему, но гравитационно не связанным с Солнцем. Первый — межзвездный астероид 1I/2017 U1 или Оумуамуа(«разведчик» в переводе с гавайского). Из-за вытянутой формы и уникальной траектории движения некоторые романтики считают его кораблем пришельцев.

Подробно о комете Борисова «Ридус» рассказал в своем материале в декабре прошлого года.

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