Роспотребнадзор ограничил допустимое число работников в одном помещении

Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению гражданами социального дистанцирования в условиях эпидемии коронавируса.

В частности, в помещении до 50 квадратных метров не должно находиться более пяти человек.

При этом в помещении площадью до 100 кв. м. должно быть не более 10 человек, до 200 кв. м. — не более 25 человек, свыше 200 кв. м. — не более 50 человек, приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует привозить на работу тех сотрудников, у которых нет личного транспорта. «С целью минимизации контактов для лиц, у которых отсутствует личный транспорт, рекомендуется доставка на работу (и с работы) транспортом предприятия», — говорится в документе. Также указывается на необходимость периодически дезинфицировать транспортное средство.

Еще в одной рекомендации Роспотребнадзора предлагается проверять сотрудников на наличие симптомов ОРВИ каждые 4 часа с измерением температуры.

Также даны рекомендации по организации работы транспорта в условиях пандемии.

Как сообщал ранее «Ридус», выступая на совещании, президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на заметные успехи в борьбе с распространением вируса, пик эпидемии в России еще впереди. Он также заверил, что уже в конце этой недели или в начале следующей во всех российских регионах будут развернуты дополнительные койки для больных с вирусом COVID-19.

На данный момент в 85 регионах страны России официально зафиксирован 47 121 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.