Футбольный чемпионат Италии могут доиграть в Риме и Лацио

Если футбольный сезон в Италии возобновится, то оставшиеся матчи могут доиграть без зрителей на стадионах Рима и Лацио. Этот регион меньше других пострадал от коронавирусной инфекции. Таковы планы итальянских властей, сообщило издание Football Italia со ссылкой на осведомленный источник.

Экстремальный план возобновления первенства по футболу предусматривает переезд 20 клубов-участников в Лацио. На игры не пустят ни зрителей, ни представителей прессы. Футболисты и весь персонал должны будут постоянно проверяться на COVID-19.

Приблизительный срок пребывания команд на своеобразном карантине в Лацио оценивается в 45 дней. В регионе есть несколько стадионов, представляющих различные уровни клубного футбола. В их числе — стадион Фламинио, стадион Фрозиноне и, конечно, Олимпийский стадион в Риме.

Стоит отметить, что это — не единственный вариант возобновления итальянского футбольного сезона. Есть и другие. Они предполагают начало игр 20 мая, 28 мая или даже в июне.

Тем временем в России спад распространения коронавирусной инфекции может наступить уже в июне. Пик эпидемии ожидается через 10−14 дней.