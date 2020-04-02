Меры против COVID-19 могут повысить активность птиц

Миллионы людей во всем мире во время пандемии COVID-19 вынуждены оставаться в своих домах. Они боятся или просто лишены возможности выходить на улицу, посещать парки и другие общественные места. Однако карантинные меры не распространяются на птиц. Мир в 2020 году принадлежит им гораздо больше, чем раньше. Орнитологи пытаются с пользой провести это непростое время и выяснить, окажет ли самоизоляция человечества влияние на поведение пернатых.

«Мы никогда не видели ничего подобного. Поэтому сейчас ищем ответ на вопрос, который часто задаем себе: насколько человеческое поведение на самом деле меняет поведение птиц?» — цитирует Reuters слова директора орнитологической лаборатории Корнелльского университета США Джона Фицпатрика.

Фицпатрик руководит организацией eBird, собирающей информацию для глобальной базы данных о птицах. Он ожидает резкого увеличения объема наблюдений в результате карантинных мер по всему миру из-за пандемии коронавируса.

Ряд американских и европейских исследований показывают, что птицы чутко реагируют на антропогенный шум. Звуки человеческой деятельности сокращает частоту птичьих песен.

«И поэтому можно с уверенностью сказать, что при сокращении такого шума, а значит и страха, который они испытывают, прямо сейчас они, вероятно, заполняют мир немного больше, чем могли бы делать это в привычных условиях», — считает ученый.

Конечно «социальное дистанцирование» не стало хорошей новостью для орнитологов. Оно затруднило регулярные исследования. Особенно те, которые требуют участия большого числа наблюдателей по всему миру. Ее придется значительно сократить или отложить из-за необходимости держаться на расстоянии друг от друга, добавил Фицпатрик.



Но есть и хорошие новости. Хотя шум и суета нормальной жизни в конечном итоге вернутся, как только мир выиграет борьбу с коронавирусом, ученые ожидают значительного увеличения популяций птиц, поскольку сейчас «мы их не так сильно беспокоим».

По данным исследований, птицы в Соединенных Штатах и Канаде исчезают сейчас с угрожающей скоростью. Сокращение их численности достигло 29% с 1970 года. Речь идет о гибели примерно 2,9 миллиарда птиц.