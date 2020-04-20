Глава ФМБА не исключила искусственное происхождение коронавируса

История появления коронавирусной инфекции заслуживает серьезнейшего изучения. При этом нельзя исключить версию искусственного происхождения COVID-19, считает руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Мне представляется, что здесь нужно не гадать, а нужно очень серьезные провести исследования. Исключить нельзя ни одну, ни другую версию», — заявила Скворцова в в интервью программе «Познер» на Первом канале 20 апреля.

По словам главы ФМБА, все вирусы, генетический материал которых содержит РНК, являются очень изменчивыми. Если говорить о коронавирусе нового типа, то в нем есть значительное количество фрагментов, отличных от близкого аналога — вируса, вызывающего тяжелый острый респираторный синдром (SARS). «Вот примерно гомологичность 94%, а остальное — различия», — пояснила Скворцова.

К настоящему времени коронавирусной инфекцией во всем мире заразились уже более 2,3 миллионов человек. Болезнь унесла примерно 160 тысяч жизней. В России, по последним данным, число инфицированных достигло 47 121, погибших — 405.

В последнее время политики ряда стран пытаются добиться от властей КНР ответа на вопрос: был ли коронавирус выращен в лаборатории? Первым в этом ключе выступил президент США, затем его поддержали в Германии.