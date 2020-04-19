Германия призвала КНР раскрыть происхождение коронавируса

Китайским властям следует открыто предоставлять информацию о коронавирусной инфекции нового типа. И прежде всего речь идет о ее происхождении, заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер.

«Китай должен показать полную открытость в условиях этого мирового кризиса, особенно в вопросе происхождения вируса», — цитирует ТАСС слова немецкого министра.

По словам Мюллера, особенно важно услышать от Китая комментарии к слухам об искусственной природе COVID-19. Кроме того Пекин должен был намного раньше «включиться в обмен информацией с мировым сообществом по ситуации с коронавирусом в Ухане».

Германия в этом вопросе следует в фарватере Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о проведении расследования обстоятельств пандемии на ранних стадиях. По его словам, в лаборатории вблизи Уханя «произошло много странных вещей», поэтому нужно понять, где появился коронавирус.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь 16 апреля подчеркнул отсутствие доказательств искусственного создания коронавируса. До этого американский телеканал Fox News выпустил материал, в котором говорилось о «нулевом пациенте» из Уханя, который «подхватил» заразу при общении с летучей мышью

По данным источников американского телеканала CNN, разведка США уже проверяет данные об искусственном происхождении COVID-19. При этом на прошлой неделе Пентагон счел неубедительной такую версию.