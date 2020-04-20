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Власти Баварии отменят Октоберфест из-за пандемии

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© Twitter

© Twitter

Пандемия коронавирусной инфекции заставила власти Баварии отказаться от проведения пивного фестиваля Октоберфест в 2020 году. Об этом решении вскоре объявят премьер министр федеральной земли на юге ФРГ Маркус Зедер и бургомистр города Мюнхен Дитер Райтер, пишет Bild.

Как сообщили источники издания, судьба популярного мероприятия в нынешнем сезоне долго «висела на волоске», однако теперь его отмена несомненна. Пресс-конференция Зедера и Райтера состоится в ближайшее время.

«Я очень, очень скептически смотрю на возможность проведения, и с учетом нынешней ситуации едва ли могу себе представить, что столь большое событие возможно в такое время», — цитирует слова Зедера сайт австрийской газеты OE24.

Фестиваль любителей пива Октоберфест ежегодно проводится во второй половине сентября на лугу Терезы в центре Мюнхена. Мероприятие, длящееся более двух недель, собирает обычно около шести миллионов человек из разных стран и считается крупнейшим народным гуляньем в мире.

Коронавирус уже отменил десятки значимых мировых событий. Недавно организаторы Каннского кинофестиваля заявили, что он не может состояться в привычном формате в этом году.

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