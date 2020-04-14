Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится в привычном формате

Провести 73-й международный Каннский кинофестиваль в классическом формате невозможно из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер, связанных с ней. Однако организаторы постараются в ближайшее время определиться с новыми формами, которое мероприятие может принять в 2020 году.

Президент Франции накануне продлил в стране режим самоизоляции до 11 мая. При этом все массовые мероприятия отменены до середины июля.

«После заявления президента Франции Эмманюэля Макрона нам представляется невозможным перенести проведение фестиваля на конце июня — начало июля, как мы планировали. Теперь кажется трудным организовать фестиваль в этом году в его изначальных формах», — признали в администрации фестиваля.

Однако Каннский кинофестиваль остается одним из важнейших инструментов поддержки кинематографа, поэтому организаторы считают необходимым изучить все возможности его проведения. Кризис в области здравоохранения, борьба с которым остается приоритетным, рано или поздно закончится. После его окончания устроители считают своим долгом «еще раз подтвердить и продемонстрировать важность и место, которое кино занимает в жизни людей».

«Мы надеемся, что сможем быстро сообщить о формах, которые может принять кинофестиваль в 2020 году», — сказано в коммюнике организаторов Каннского кинофестиваля.

Фестиваль с 1952 года в мае проходит на юге Франции. В середине марта организаторы отложили его проведение на неопределенный срок из-за COVID-19. Тогда они допускали открытие кинофорума летом.

