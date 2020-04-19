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Коронавирус обнаружен у генконструктора РКК «Энергия»

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© Сергей Карпухин/ТАСС

© Сергей Карпухин/ТАСС

Генеральный конструктор пилотируемых программ России и РКК «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Надеюсь, он перенесет заболевание спокойно», — сказал Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он добавил, что в настоящее время Микрин лечится в домашних условиях, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, пишет kp.ru.

Как отмечает РИА Новости, Микрин руководит всеми перспективными тематиками в области пилотируемой космонавтики. Во время запуска на МКС нового экипажа, состоявшегося 9 апреля, Микрин находился на Байконуре рядом с Рогозиным.

Ранее сообщалось, что в больницах скончались трое специалистов ракетно-космической отрасли. У двоих из них подтвердили коронавирус, а еще у одного подозревали наличие COVID-19.

За последние сутки в 78 регионах России подтверждено 6060 новых случаев COVID-19. Умерли 48 человек, полностью выздоровели 234 человека. Более половины новых случаев приходится на Москву (3570 заболевших).

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