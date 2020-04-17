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-2019029

Два сотрудника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице

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© Михаил Солунин/ТАСС

© Михаил Солунин/ТАСС

В больницах скончались трое специалистов ракетно-космической отрасли.

У двоих из них подтвердили коронавирус, а еще у одного подозревали наличие COVID-19, сообщил руководитель оперативного штаба, заместитель гендиректора Роскосмоса Олег Фролов.

Умерли мужчины 62 и 68 лет, а тот, у кого подозревали коронавирус, скончался от двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет, приводит слова Фролова ТАСС.

Он добавил, что все трое работали в Москве и Подмосковье.

Как сообщили агентству в пресс-службе госкорпорации, число заразившихся коронавирусом в Роскосмосе за несколько дней выросло с 30 до 42 человек. Четыре человека выздоровели.

За последние сутки в России зарегистрировано 4070 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране составляет 32 007. С начала эпидемии умерли 273 человека, вылечились 2590.

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