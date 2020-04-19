РПЛ признала допустимым проведение оставшихся матчей сезона без зрителей

Оставшиеся матчи чемпионата России по футболу могут быть проведены без зрителей, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей», — говорится в сообщении.

При этом принимается во внимание тот факт, что игры без болельщиков — это крайний вариант, который будет принят только в том случае, когда другие будут невозможны.

В РПЛ также отметили, что срок приостановки сезона неокончательный. Он может быть пересмотрен в зависимости от эпидемиологической обстановки и указов органов исполнительной власти. Как только будут сняты ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий, чемпионат России возобновится.

Напомним, из-за пандемии коронавируса текущий сезон был поначалу приостановлен с 17 марта до 10 апреля, а затем продлен до 31 мая. На момент приостановки в российском первенстве были сыграны 22 тура из 30 запланированных.

В начале апреля стало известно, что РПЛ может перенести начало нового сезона на август или сентябрь 2020 года. При этом предполагалось, что текущий чемпионат России будет доигран до этого времени.