РПЛ признала допустимым проведение оставшихся матчей сезона без зрителей
- 19 апреля 2020, 16:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Оставшиеся матчи чемпионата России по футболу могут быть проведены без зрителей, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей», — говорится в сообщении.
При этом принимается во внимание тот факт, что игры без болельщиков — это крайний вариант, который будет принят только в том случае, когда другие будут невозможны.
В РПЛ также отметили, что срок приостановки сезона неокончательный. Он может быть пересмотрен в зависимости от эпидемиологической обстановки и указов органов исполнительной власти. Как только будут сняты ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий, чемпионат России возобновится.
Напомним, из-за пандемии коронавируса текущий сезон был поначалу приостановлен с 17 марта до 10 апреля, а затем продлен до 31 мая. На момент приостановки в российском первенстве были сыграны 22 тура из 30 запланированных.
В начале апреля стало известно, что РПЛ может перенести начало нового сезона на август или сентябрь 2020 года. При этом предполагалось, что текущий чемпионат России будет доигран до этого времени.
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