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РПЛ может начать новый сезон в августе или сентябре

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© Twitter

© Twitter

Российская премьер-лига (РПЛ) может перенести начало нового сезона на август или сентябрь 2020 года. Текущий чемпионат России будет доигран до этого времени, заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Он назвал такое решение логичным и соответствующим мерам, принятым правительством страны.

«Таким образом, с учетом доигровки чемпионата старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы РФС.

Бюро исполнительного комитета РФС 1 апреля решило продлить до 31 мая паузу во всех футбольных чемпионатах России, включая РПЛ, из-за угрозы распространения коронавируса.

Текущий футбольный сезон РПЛ стартовал 12 июля. Команды успели провести 22 тура, доиграно должно быть еще восемь. Изначально чемпионат планировали завершить 15 мая.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) 1 апреля решил доиграть приостановленные из-за коронавируса национальные чемпионаты после консультаций с представителями всех стран. РФС солидарен с позицией UEFA.

«На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня», — заявил Дюков.

Ранее было принято решение остановить сезон РПЛ до 10 апреля, но коронавирус внес в расписание коррективы.

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