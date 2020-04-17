В России стали применять новейший метод лечения больных коронавирусом

Тестирование уникального способа лечения коронавирусной инфекции началось в Федеральном медико-биологическом центре имени Бурназяна (ФМБА).

Это лечение представляет собой процедуры с использованием барокамер.

Как рассказал РЕН ТВ заместитель гендиректора центра Юрий Удалов, многие ученые, исследующие природу коронавируса, указывают на положительный эффект от нормобарической оксигенации. Он пояснил, что данный метод известен уже давно, в частности, его применяли для восстановления спортсменов. При этом массового распространения он не получил.

Сейчас об этом методе вспомнили, и в настоящее время первый пациент получает это лечение в полном объеме.

По словам Удалова, клиническая эффективность этого метода лечения уже доказана. Он также объяснил, что суть такого лечения — насытить кровь кислородом. Это можно сделать тремя способами: с помощью респираторной маски, аппарата искусственной вентиляции легких или барокамеры.

«Барокамера бывает нескольких видов, в данном случае это нормобарическая барокамера, которая как раз дает тот самый эффект лучшего проникновения (кислорода)», — рассказал Удалов в интервью телеканалу.

Он уточнил, что данный метод подходит для пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести. Их привозят в ФМБА из клинических отделений, а после лечения отправляют обратно.

Ранее сообщалось, что японские ученые из Университета Токай в Исехаре предложили включить в перечень потенциально эффективных лекарств против коронавируса SARS-CoV-2 препарат «Нельфинавир», обычно применяемый для борьбы с ВИЧ.

Что касается вакцины от коронавируса, то ее, по словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, следует ожидать не ранее конца 2020 года. При этом вариант, рекомендованный для клинических испытаний, может быть готов в июне.

