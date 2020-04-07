Хорьки и хомячки помогут РФ создать вакцину от COVID-19 к концу года

Ожидать появления вакцины от коронавирусной инфекции нового типа стоит не ранее конца 2020 года. Вариант, рекомендованный для клинических испытаний, может быть готов в июне, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова

«Во всех случаях до конца года мы в самом лучшем варианте выйдем на первую стадию клинических исследований. Я думаю, что реалистичней — конец года», — сказала Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам, несколько вариантов с хорошими показателями вырабатывающегося иммунитета к COVID-19, уже удалось выделить. В этом помогают подопытные животные, привитые прототипом вакцины.

«Сейчас самое важное уже на зараженных животных — это специальная линия сирийских хомячков, которую мы будем использовать вместе с Институтом микробиологии министерства обороны — показать, что эти антитела, они параллельно являются вирусно коронализующими», — сказала Скворцова.

Глава ФМБА добавила, что хомячки и хорьки являются самыми подходящими животными для разработки вакцины против коронавирусной инфекции. Они могут быть носителями и «дают идеальные линии для моделирования болезни».

Ранее Скворцова заявила, что пик эпидемии COVID-19 в России может быть достигнут в ближайшие 10−14 дней. На спад вспышка должна пойти в июне.