При девяти больницах в Москве построят временные модули на 1200 коек

Временные сооружения появятся при девяти московских больницах.

Они рассчитаны на пациентов с коронавирусом, идущих на поправку.

В этих комфортных отапливаемых модулях планируется оборудовать до 1200 коек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Возведение каркасно-тентовых конструкций обеспечит дополнительные мощности для наблюдения пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во временных сооружениях будут созданы все необходимые условия для комфортного пребывания больных и безопасной работы медиков.

Там будут находиться пациенты, которые уже не нуждаются в серьезной медицинской помощи, но выписке еще не подлежат.

В штабе уточнили, что возведение сооружений уже началось на территории пяти московских больниц, а в ближайшее время работы начнутся еще по 4 адресам.

Отапливаться мобильные модули будут либо от тепловой сети больниц, либо от электричества. К сооружениям будет подведена горячая и холодная вода, каждую палату оборудуют санузлом и телевизором. Площадь одного сооружения будет составлять в среднем от 800 до 1400 метров.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил об избытке инфекционных коек в Москве.

До этого Депздрав Москвы сообщил о грядущем дефиците больничных коек.