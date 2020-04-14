Депздрав Москвы заявил о грядущем дефиците больничных коек

В течение 2−3 недель из-за роста числа заболевших COVID-19 дефицит мест в городских больницах Москвы может стать ощутимым. Из-за этого еще 24 клиники в предстоящие десять дней власти переведут в режим обслуживания пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения.

«В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией в столице продолжает оставаться напряженной. Количество ежедневно выявленных случаев коронавируса по-прежнему стабильно высокое. Оценивая текущую ситуацию, оперативный штаб прогнозирует, что, несмотря на включение в работу все большего числа государственных, федеральных и коммерческих клиник, в ближайшие две-три недели возможен дефицит коек в перепрофилированных госпиталях», — сказано в заявлении департамента.

После перепрофилирования новых больниц для пациентов с коронавирсуной инфекцией в общем удастся подготовить около 21 тысячи коек, подчеркнули в Депздраве Москвы. При этом профильные врачи узкой специализации продолжат работать на базе других медицинских учреждений стационарного типа.

Экстренную медицинскую помощь в полном объеме будут оказывать в 12 стационарах: ГКБ имени Вересаева, ГКБ имени Ерамишанцева, ГКБ имени Иноземцева, ГКБ имени Буянова, ГКБ имени Юдина, ГКБ имени Виноградова, ГКБ имени Ворохобова, ГКБ имени Кончаловского, НИИ имени Склифосовского, ГКБ № 1 имени Пирогова, ГКБ имени Боткина, ГКБ имени Давыдовского.

В Депздраве отметили, что выбранные больницы имеют достаточное количество необходимого высокотехнологичного оборудования и кадров. С учетом временной отмены плановых госпитализаций, они смогут обеспечить необходимой медицинской помощью пациентов в экстренных случаях. При этом будут соблюдаться «исчерпывающие противоэпидемиологические меры по недопущению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции».

Тем временем в Москве от коронавирусной инфекции умерли еще 13 человек.