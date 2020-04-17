Военные в Екатеринбурге провели парад для ветерана в режиме онлайн

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели в Екатеринбурге мини-парад для 95-летнего ветерана Михаила Чечулина в режиме онлайн.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ЦВО, во дворе дома Чечулина развернули подвижный телеэкран, на котором ветерану показали персональный плац-концерт и торжественное парадное прохождение взвода роты почетного караула.

Начальник ракетных войск и артиллерии ЦВО генерал-майор Олег Киседобрев лично поздравил фронтовика-минометчика с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы и вручил ему подарочный набор, а также памятную медаль «135 лет артиллерии», рассказали изданию в пресс-службе.

Ветеран наблюдал за парадом со своего балкона, а все военнослужащие были в масках, необходимых в условиях эпидемии.

Как отмечает URA.RU, Михаил Чечулин отправился на фронт в 1943 году в составе 157-го минометного полка 10-й Гумбинненской артиллерийской дивизии прорыва ставки Резерва Верховного командования. Он награжден медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией».



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