США приступят к постепенной отмене ограничений из-за пандемии

Соединенные Штаты начинают поэтапное «открытие страны» после введения санитарных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции. Стране нужна работающая экономика, поэтому губернаторы штатов получили указания от федерального правительства о постепенном возвращении к нормальной жизни. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме 16 апреля.

«Именно это мы и делаем: мы вновь открываем нашу страну, и это надо сделать — Америка хочет открыться, американцы хотят открытия», — цитирует ТАСС слова Трампа.

Президент заявил, что пришло время «открыть следующий фронт в нашей войне». Остановка работы предприятий всей страны не может быть «устойчивым и долгосрочным решением». Для сохранения здоровья граждан необходима здоровая экономика. Одно без другого невозможно, подчеркнул Трамп.

«Чтобы доставлять продовольствие и медицинские припасы, нам нужна работающая экономика. И мы хотим, чтобы она вновь заработала очень и очень скоро. И именно это произойдет. Я думаю, что начнется настоящий бум», — сказал американский лидер.

Рекомендации, которые федеральное правительство направило губернаторам штатов, позволят поэтапно и продуманно снимать санитарные ограничения. План будет претворяться в жизнь в три этапа.

«Мы не открываем все сразу. Один осторожный шаг за один раз. Некоторые штаты смогут открыться раньше других», — подчеркнул Трамп, добавив, что условия в различных регионах — разные.

Если каким-либо штатам необходимо сохранить карантинные меры, это — допустимо. Если губернаторы решат, что пора реанимировать производство, им будет предоставлена свобода и помощь, чтобы сделать это очень быстро, добавил президент.

«Здоровые американцы теперь смогут вернуться на работу по мере того, как будут позволять обстоятельства», — добавил президент США.

При этом гражданам все равно следует соблюдать меры предосторожности, нормы социального дистанцирования и самоизоляции при плохом самочувствии. Не исключено, что коронавирус вернется в США уже осенью, но рекомендации властей позволят справиться с новой вспышкой, отметил Дональд Трамп.

Сейчас в Соединенных Штатах коронавирусной инфекцией нового типа заражено более 667 тысяч человек. COVID-19 унесла 32 тысячи жизней.

Тем временем в России из-за пандемии COVID-19 перенесли празднование Дня Победы.