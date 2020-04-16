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«Это похоже на лего»: раскрыта новая деталь строительства Стоунхенджа

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Английский музей, посвященный истории Стоунхенджа, опубликовал в своем Twitter редкую фотографию, на которой показано, как самый загадочный памятник выглядел много лет назад.

На новом снимке ученые показали, что у завершающего композицию камня имелись выступающие части, которыми он крепился к остальным камням.

Это редкий вид на вершину одного из гигантских камней Стоунхенджа. Выступающие шипы хорошо видны, и можно предположить, что так камни крепились друг к другу. Немного похоже на раннее лего, — пишут специалисты.

О необычной конструкции Стоунхенджа сообщили сотрудники организации «Британское наследие», они изучили снимки сарсенов (огромных вертикально установленных каменных блоков, которые составляют внешний круг) и заметили детали, которые раньше ускользали от их внимания.

Так, на поверхности блоков находились выпуклости и ямки, явно сделанные искусственно. Очевидно, благодаря им камни плотнее прилегали друг к другу.

Стоунхендж продолжает оставаться предметом восхищения и загадок для историков. В 2018 году эксперты заявили, что знаменитый древний памятник, возможно, был построен с использованием знаменитой теоремы греческого философа Пифагора за два тысячелетия до того, как было разработано математическое уравнение.

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