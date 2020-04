Пандемия открыла тайны вербовки российских детей Госдепом

Сразу 74 российских школьника из разных регионов страны уехали прошлой осенью в Соединенные Штаты по программе Secondary School Student. Им предстояло несколько месяцев учиться в американских школах. Вероятно, власти России об этом никогда бы и не узнали, если бы не пандемия коронавирусной инфекции. Как же так получилось, постаралась разобраться газета «Взгляд».

Госдеп на фоне распространения коронавирусной инфекции программу быстро свернул, и сообщил об учащихся в российское посольство. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ни фамилии, ни места, где находятся дети, не известны. Известно одно — с 2014 года Россия не участвует в обмене школьниками с Соединенными Штатами из-за «неспособности организаторов гарантировать благополучное возвращение российских детей домой».

«Нам пришлось пресечь подобные мероприятия, но в Вашингтоне не успокоились и стали действовать тайком», — сказала она.

Ничего не знает о российских школьниках и Министерство просвещения. Кроме того, что программы обменов с США свернуты с 2014 года. По словам чиновников, регионы «не информировали» ни о каких поездках подобного толка. Сейчас разосланы запросы. Выясняется, кто был инициатором отправки россиян на учебу за океан.

«Программы обмена» школьников и студентов с Соединенными Штатами, включая курируемые Госдепом, официально прекращены Москвой в 2014 году. Организации, которые вели такую деятельность, объявлены иноагентами. Это были НКО под эгидой представительства «Американских советов по международному образованию». Их работой лично руководил посол США в Москве Джон Теффт, который выразил сожаление по поводу свертывания деятельности, «выстраивавшей глубокие и прочные связи между нашими народами».

Однако пандемия коронавируса показала, что «программы обмена» в реальности никто не сворачивал. Посольство США и Госдеп продолжили работать с российскими детьми нелегально. Их вывозили в Соединенные Штаты по частным визам, скрывая реальную цель поездки. Как пишет «Взгляд», работники посольства и лично бывший посол Теффт занимались незаконным вывозом детей из российских регионов, в частности — из Екатеринбурга.

Для чего? Подобные «обмены» начали практиковать еще в конце 1980-х годов, когда выезд в США воспринимался в качестве подарка судьбы. В 1992 году систему упорядочили, создав программу FLEX — Future Leaders Exchange («обмен будущими лидерами»). Сотрудники новой организации вели деятельность в Москве и столицах ряда стран СНГ. Они отбирали способных подростков в возрасте от 15 до 16,5 лет. Именно в этом возрасте, как говорят психологи, формируются идеологические основы мышления. Юных россиян и их ровесников отправляли бесплатно на год в специально отобранные американские семьи. Официально — просто на учебу в обычные школы совершенствовать язык и знания. На деле — промывать мозги и вербовать.

Возвращались домой люди с совершенно другим мировоззрением, напичканные американскими жизненными ценностями. При этом реального «обмена» не было, поскольку поток детей из США, приехавших учиться в Россию, иссяк, не начавшись.

Вырастая эти «американские» россияне становились известными журналистами, преподавателями высших учебных заведений, сотрудниками правозащитных и экологических организаций, социологами, учителями в школе и вообще — «лидерами общественного мнения». Подобным образом США формирует в разных странах мира «альтернативную элиту» — по сути являющуюся «пятой колонной», потенциальными «подрывниками» в политике, образовании, культуре и науке. Когда станут лидерами.

США атакует не только Россию и страны бывшего СССР. Подобная деятельность всегда велась в Латинской Америке и на Балканах. Детей «обменных программ» всегда легко заметить. Они пропагандируют «демократические ценности» и «идеи глобализации», ругают все родное и обожают прелести жизни за океаном. В идеале — стремятся воссоздать Америку на родине.

По словам самих участников подобных программ, все финансирование брал на себя Госдеп. Каждый участник получал большой грант и примерно 125 долларов в месяц. Приемные семьи кормили гостей бесплатно.



«Конечно, мы были поражены высоким уровнем жизни, так как многие были из провинциальных городов. Америка дала нам множество возможностей: мы фотографировали, рисовали, пели и играли в музыкальных группах, лепили из глины, занимались спортом и многим другим. Мы встретили в Америке очень много людей, и большинство из участников программы дружат до сих пор. Мы поступили в один из лучших российских вузов — Высшую школу экономики, и теперь даже вместе живем в общежитии», — цитирует «Взгляд» слова одного из участников.

При этом Госдеп США до сих пор отрицает причастность к программе FLEX, хотя рекламу подобных программ можно найти на его сайте. С 1992 года за океаном «по обмену» побывало 22 тысячи юных россиян. Практически никто из низ в Соединенных Штатах не остался. Это запрещается и карается американскими законами. Сама система «обмена» предполагает возврат домой «готового продукта» с определенными целями.

«Взгляд» отмечает, что поводом для закрытия обменных программ стала странная история юного россиянина, которого поселили в семье гомосексуалистов. Он «попал под влияние», сменил сексуальную ориентацию и отказался возвращаться в Россию, опасаясь преследования. И стал единственным «невозвращенцем по обмену». Одновременно прикрыли деятельность схожих организаций из Британии и Германии, а также других стран.

После закрытия начался долгожданный процесс оздоровления ряда московских высших учебных заведений, профильных академий и других учреждений, где преобладали деятели с подобным «обменным опытом». Но в 2018 году американское посольство запустило новую программу — YEAR, Year of Exchange in America for Russians, полностью копирующую FLEX. Финансировало ее посольство США в России.

«В течение первого месяца программы участники проживают в принимающих американских семьях, которые предоставляют им питание, оказывают необходимую поддержку, а также знакомят с американской культурой. К концу первого месяца участники программы переезжают в студенческие общежития. В течение учебного года участники изучают предметы по своей основной специальности, американистике, а также ряд других предметов по выбору. Помимо учебы, они участвуют в различного рода общественных и профессиональных мероприятиях», — цитирует газета отзыв о программе.

Участниками программы могут стать граждане России, родившиеся с 20.06.97 по 1.07.00, демонстрирующие высокую успеваемость и соответствующие критериям выдачи американской визы. По окончании программы все должны вернуться в Россию.

Получается, что посольство США в 2018 году возобновило ранее запрещенную деятельность без регистрации НКО. Сейчас представители Госдепа заявили, что в Соединенных Штатх находится 51 российский школьник, прибывший в Америку по программам частного финансирования. Подобная деятельность выглядит как вмешательство во внутренние дела России и фактически подходит под определение тайной операции. Удивительно, что об этом не знали российские чиновники, которым теперь самим придется вывозить «готовый продукт».

Любопытно, что США активно противостоят подобной образовательной программе Китая — «Тысяча талантов», не стесняясь карать за участие в ней своих и чужих граждан.