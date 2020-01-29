США обвинили трех ученых во лжи и связях с Китаем

Власти Соединенных Штатов обвинили профессора Гарвардского университета Чарльза Либера в помощи правительству КНР, от которого он якобы получил более одного миллиона долларов в виде грантов. Еще двух ученых китайского происхождения, живущих в Бостоне, сочли иностранными агентами, сообщил сайт «Би-би-си».

Профессор Либер получил более 15 миллионов долларов в виде грантов от Национального института здравоохранения США и Пентагона. В таких случаях необходимо раскрывать информацию о любых конфликтах интересов, в том числе о финансовой поддержке со стороны иностранных правительств или организаций. Однако в 2011 году, предположительно без ведома Гарварда, ученый устроился в Уханьский технологический университет, а также участвовал в проекте «Тысяча талантов» — программе, направленной на привлечение иностранных специалистов и исследователей в Китай. В США эта программа считается угрозой национальной безопасности.

В Уханьском технологическом университете Либер получал зарплату в размере 50 тысяч долларов США в месяц, а также оплату расходов на проживание — до 158 тысяч долларов США. Ему было выделено более 1,5 миллионов долларов на создание исследовательской лаборатории. В судебном иске указано, что Либер не раскрыл эту информацию, солгал следователям о своем участии в программе «Тысяча талантов» и работе в китайском университете. Гарвардский университет назвал выдвинутые против Либера обвинения «крайне серьезными» и отправил его в «административный отпуск на неопределенный срок».

Что касается ученых-китайцев, то сотрудник Бостонского университета, занимающийся робототехникой, скрыл факт службы в китайской армии, а медик-онколог попался в международном аэропорту Бостона с биологическими образцами в своей сумке. Следствие полагает, что исследователь планировал вернуться в Китай, чтобы там продолжить свою работу. Еще одну студентку обвинили в сотрудничестве с Народно-освободительной армией КНР и выполнении ее заданий на территории Соединенных Штатов.

По словам прокурора округа Массачусетс, Пекин целенаправленно «заполняет таким образом собственные стратегические пробелы». Власти США обвиняют Китай в копировании своего обычного приема: кражи интеллектуальной собственности ради развития. На протяжении десятилетий китайское правительство воровало достижения науки и технологий с целью получения конкурентного преимущества.

Китай, в свою очередь, заявляет, что программа «Тысяча талантов» предназначена для сохранения на родине «талантливых специалистов высокого класса» и предотвращении «утечки мозгов». Страна теряет ученых, уезжающих в США и Великобританию в качестве студентов, и затем оседающих в этих странах.

ФБР предупреждает, что план «Тысяча талантов» может быть использован Пекином в качестве канала для ведения «нетрадиционного шпионажа». Однако пока многие известные случаи связаны не со шпионской деятельностью, а с нарушениями этических и финансовых норм.

В китайской прессе высказывания США по поводу данной программы уже назвали «истерией». С 2008 года более семи тысяч ученых, живущих за пределами Китая, приняли участие в плане «Тысяча талантов». Многие из них имеют китайское происхождение.

В начале декабря западный ученый мир накинулся на китайских коллег из-за изучения ими уйгуров.