Пентагон: самолет РФ пытался «проникнуть» в воздушное пространство США

Министр обороны США Марк Эспер заявил в интервью телеканалу Fox news, что пандемия коронавирусной инфекции не отменяет другие вызовы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты. При перечислении проблем, возникающих перед Пентагоном, он сообщил о «попытке российского самолета войти в американское воздушное пространство».

Главу Пентагона спросили, пытались ли противники США использовать пандемию в своих интересах. Министр охотно перечислил все «вызовы».

«Как вы знаете, Северная Корея проводит испытания оружия, у нас был российский самолет, который пытался проникнуть в наше воздушное пространство, мы продолжаем вести борьбу с терроризмом в Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане, мы работаем в Ираке, пытаемся сдержать Иран», — цитирует «Интерфакс» ответ Эспера на вопрос журналиста.

Отмечается, что министр не привел никаких подробностей инцидента с «российским самолетом». При этом он подчеркнул, что мир по-прежнему остается «опасным местом», и Пентагон даже на фоне пандемии коронавируса вынужден оставаться бдительным.

Шефу Пентагона вторит на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, которого спросили о возможности пересмотра военной доктрины организации на фоне распространения коронавируса. Лидер НАТО заявил, что пандемия COVID-19 не сместит приоритеты в сфере безопасности. Кризис системы здравоохранения не отменяет угрозы, с которыми сталкивается блок.

«Они существуют по-прежнему: террористические организации, киберугрозы, мы также видим все более напористые действия России, многие другие вызовы. То есть, мы не можем позволить себе концентрироваться только на одной угрозе», — цитирует РИА Новости слова Столтенберга.

При этом пандемия станет геополитическим шоком для всего международного сообщества, добавил генсек НАТО.

«Этот кризис оказывает глубокое воздействие на население и экономики стран. Международная система подверглась сильным потрясениям. И здесь есть уроки, которые нам предстоит извлечь», — цитирует ТАСС слова Столтенберга.

Министры обороны стран НАТО договорились готовиться к подобным кризисам в будущем. Необходимо «обновить базовые требования к гражданской готовности», чтобы сделать общества более устойчивыми, — подчеркнул глава блока.

Военная активность, в отличие от гражданской жизни, действительно не стихает во время пандемии. Недавно начался дежурный визит американского военного корабля в Черное море. Его традиционно «сопровождает внимание» российского ВМФ.