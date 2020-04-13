ВМФ России сопроводит эсминец США в Черном море

Черноморский флот проконтролирует перемещения эсминца ВМС США Porter, который вечером 13 апреля вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями корабля ВМС США», — цитирует «Интерфакс» текст сообщения.

Ракетный эсминец USS Porter (DDG 78), через Босфор вошедший в Черное море, согласно заявлению командования Шестым оперативным флотом США, «будет взаимодействовать с черноморскими странами-партнерами в целях обеспечения безопасности на море». Фотографии корабля уже опубликовали в соцальных сетях.

USS Porter оснащен крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis. Его местом постоянного базирования вместе с эсминцами ВМС США USS Donald Cook, USS Carney и USS Ross является военная база в испанской Роте. Эти корабли и наземные базы ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями системы противоракетной обороны.



Военные корабли Соединенных Штатов и других стран НАТО — постоянные гости в Черном море после начала кризиса на востоке Украины. Накануне акваторию покинули канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337) и итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591).



По конвенции Монтрё, военные корабли нечерноморских стран могут находиться в Черном море не более 21 дня.

В начале января военные корабли России и Соединенных Штатов опасно сблизились в Аравийском море. Инцидент попал на видео.